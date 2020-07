Plus d'appels, plus de déclarations électroniques, l'impact coronavirus sur les impôts

Pour rentrer votre déclaration d’impôt version papier, c’est trop tard mais pour celles via tax-on-web, vous avez jusqu’au 16 juillet. Mais attention, l’aide téléphonique n’est maintenant plus disponible. Une nouveauté va par contre être proposée à certaines personnes.

L’aide par téléphone uniquement et non plus en face-à-face avec un agent, c’était une des conséquences de la crise du coronavirus. Cela s’est traduit par une augmentation des appels, d’autant qu’il était possible de faire remplir sa déclaration par un agent via le téléphone. Mais quelles ont été les autres conséquences au SPF Finances, sur tax-on-web et sur le travail des agents ?

" Nous avons effectivement eu plus d’appels téléphoniques de citoyens pour avoir des renseignements et pas uniquement pour se faire aider à compléter la déclaration. Quant à tax-on-web, nous avons déjà plus de 1.224.000 déclarations, ce qui est 40.000 de plus que l’année dernière à la même date ", explique Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

Un service qui sort donc d’une période particulière où le télétravail était la règle, y compris à la tour des Finances de Liège : " Tout le monde était en télétravail et la tour des Finances était quasiment vide. Les rendez-vous téléphoniques se faisaient depuis le domicile des agents. Tout était organisé pour permettre ce genre de chose et on ne nous a pas signalés d’incident particulier. Au total, nous avons aidé par téléphone environ 280.000 personnes ", précise-t-elle

Une aide nouvelle

Une nouveauté est à relever pour cette année, et elle est en lien avec la crise du coronavirus et l’absence d’aide en face-à-face : " Nous avons constaté que pour certaines personnes, l’aide par téléphone n’était vraiment pas possible donc ces personnes-là, nous allons les convoquer pour des rendez-vous en face-à-face qui auront lieu en août et en septembre ", annonce Florence Angelici. Un type d’aide supplémentaire qu’il n’est pas certain de voir se prolonger l’année prochaine.