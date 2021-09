Plus d'accouchements pendant six mois à l'hôpital d'Eupen

A partir du 1er octobre, l'hôpital Saint-Nicolas d'Eupen ne peut plus assurer les accouchements. Ca devrait durer six mois. Les patientes sur le point d'accoucher sont envoyées vers la clinique Sainte-Elisabeth de Heusy. L'hôptal d'Eupen avait trois gynécologues et n'en a plus qu'un, qui ne peut pas assurer le service à lui tout seul.

"Nous avons un manque actuel de gynécologues suite à la pré-retraite d'un de nos gynécologues et à la démission de l'autre, plus jeune". explique le directeur médical de l'hôpital d'Eupen, le docteur Frederic Marenne. Un seul gynécologue, ce n'est pas suffisant pour assurer les gardes. "Il ne s'agit pas seulement de faire des accouchements en journée, prévus, pendant les jours ouvrables. La médecine se pratique vingt-quatre heures sur vingt-quatre et trois cents soixante-cinq jours par an. Il est strictement impossible à ce médecin de faire les gardes en permanence."

Comme il est impossible d'assurer aux futures mères qu'elles pourront être accueillies à Eupen tous les jours à toutes les heures, l'hôpital a pris la décision d'envoyer les futures mères de la région accoucher en priorité à la clinique Sainte-Elisabeth à Heusy (Verviers). Heusy n'est pas obligatoire : les mères garderont le choix de l'hôpital où elles accoucheront.

Florence est une jeune maman. Elle habite Moresnet. Son hôpital habituel, c'est celui d'Eupen. Elle a dû, pour des raisons médicales, accoucher à Liège, ce qui n'a pas été simple. Son bébé est resté en néonatologie et elle a dû faire tous les jours de longs trajets entre chez elle et Liège pour voir son enfant. Florence regrette l'impossibilité momentanée d'accoucher à Eupen : "en cas d'urgence, avoir un hôpital à un quart d'heure de chez soi, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important dans ces moments-là. Si l'hôpital d'Eupen n'est pas disponible ? Je crois que j'irais à Heusy. Mais c'est vingt-cinq minutes. On a le temps d'accoucher en route !"

"Si malgré tout, une dame se présente en travail à l'hôpital d'Eupen et que le bébé est déjà occupé à sortir", rassure le directeur médical d'Eupen, "ll y a du matériel et une sage-femme sur place pour assurer un minimum de service." L'impossibilité d'accoucher à Eupen ne devrait pas durer assure Frederic Marenne. Le directeur médical assure être occupé à recruter une nouvelle équipe de gynécologues. Il compte rétablir le service d'ici six mois.