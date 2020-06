Plus aucun patient covid aux soins intensifs du Montlegia

Il ne reste plus aucun cas de coronavirus aux soins intensifs du nouvel hôpital du Montlegia. Plus de 600 ont été hospitalisés par le groupe CHC pendant les trois mois d'épidémie et que 77 y sont morts. Le groupe explique qu'il a pu éviter la saturation de ses cliniques, notamment grâce à sa décision d'anticiper au 20 mars le déménagement des cliniques Saint-Joseph et de l'Espérance.

Pourquoi avoir avancé le déménagement ?

"Quand nous avons déménagé,l'épidémie démarrait" explique le directeur général Alain Javaux. "Nous n'avions que quelques cas de covid sur ces deux sites que nous devions quitter. Ca veut dire que pour le déménagement, c'était plus facile d'anticiper que d'attendre. Nous avons pu constater par la suite que si nous avions gardé la première date de déménagement - les 28 et 29 mars - nous aurions eu six fois plus de cas de coronavirus à transporter d'un hôpital à l'autre.

Déménager un patient atteint du coronavirus, ça demande une logistique très particulière. Après avoir transporté le patient, il faut désinfecter toute l'ambulance et ça prend deux heures pour pouvoir envisager le tranfert du cas suivant. S'il fallait le refaire, nous prendrions la même décision."

Aux soins intensifs un décès sur cinq hospitalisations

Le nouvel hôpital du Montlegia offrait plus de places en soins intensifs, passant de 35 à 48 lits. L'unité covid accueille encore huit patients à Liège. Deux autres sont encore hospitalisés à Sainte-Elisabeth à Verviers. "Au pic de la crise, on parle de 169 patients hospitalisés en même temps, dont 54 aux soins intensifs" détaille le docteur Laurent Jadot, anesthésiste-réanimateur au CHC. Le groupe n'a pas connu la saturation de ses cliniques, mais "Il n'aurait pas fallu avoir deux fois plus de patients à prendre en charge en même temps.

Sur cent personnes hospitalisées, 75 guérissaient, 25 allaient aux soins intensifs. Et parmi ces 25, nous avons eu malheureusement une personne décédée sur cinq."

*Chiffres mis à jour le 12/06 à 20h17