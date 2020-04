Plus aucun mariage civil n'est organisé à Liège: "Trop difficile de faire respecter la distanciation"

Une mesure radicale a été prise à Liège en cette période d’épidémie: plus aucun mariage civil n'est organisé. C'est une info Sudpresse. Les 48 cérémonies prévues au cours du mois d'avril ont toutes été annulées et reportées.

Une décision prise avant même que soient imposées les mesures de confinement, et qui est plus stricte que ce que recommande le Conseil National de Sécurité.

La distanciation n'était pas respectée

Mais Elisabeth Fraipont, l'échevine libérale de l’État civil de la ville de Liège, assume son choix: "Des affiches explicatives étaient mises sur la porte de la salle des mariages avec les comportements ad hoc à avoir. Et on a tout de suite constaté qu'il était très difficile de faire respecter ça dans le chef du citoyen parce qu'il était pris dans la cérémonie. Il y avait des accolades, des embrassades, et la distanciation sociale n'était pas respectée".

Selon l'échevine, il ne s'agit pas ici d'aller au-delà des mesures conseillées par le Conseil National de Sécurité: "Je ne vais pas au-delà, je les respecte. C'est-à-dire que le Conseil National de Sécurité dit bien que les mariages civils peuvent être célébrés en cercle restreint, mariés et témoins, si l'officier d'état civil l'autorise. Il y a donc une faculté qui est donnée. Je respecte la disposition en exerçant cette faculté".

Des recours pourraient être envisagés

Selon Didier Pire, avocat spécialisé, l'impossibilité de se marier civilement n'est toutefois pas sans conséquences, en matière de filiation et de droit de séjour notamment. Et des recours pourraient être envisagés.