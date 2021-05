Pluies et températures basses: la production des fleurs ralentie

La météo en ce moment est presque digne d'une période de carnaval avec pas mal de pluies et des températures trop froides pour la saison. Cela n'est pas sans conséquences sur certaines cultures. Par exemple avec les fleurs. Nous sommes allés à la rencontre de productrices à Stoumont.

Des semis toujours en serre

Des monardes, des rudbeckias, des phlox, des mufliers ... il y a plus de 50 variétés ici à Stoumont, et malheureusement, ces semis sont toujours en serre. Annette Servaty, productrice de fleurs locales: "Ils devraient être à l'extérieur, mais avec la météo actuelle, c'est un peu compliqué, le terrain est vraiment impraticable, on doit encore attendre, malheureusement, ce qui fait que toute la production de fleurs va être un peu décalée".

Des dégâts inévitables...

Annette travaille avec sa fille Alicia. Toutes deux se sont lancées dans la production de fleurs locales il y a un peu plus d'un an. C'est ce qu'on appelle le slow flowers. Il s'agit d'un concept qui respecte l'environnement et les saisons. Difficile encore pour elles d'en vivre, surtout que cette année est pluvieuse, et que les dégâts sont inévitables, comme l'explique Annette Servaty: "Ici, ce sont des tulipes doubles, vraiment des belles grosses tulipes. Avec la pluie, elles se sont remplies d'eau, et sous le poids, malheureusement, elles cassent, et une fois qu'elles sont cassées, elles sont perdues".

... mais aussi des avantages

Mais le temps pluvieux n'est pas toujours un désavantage. En tout cas pour certaines fleurs, comme le souligne Alicia: "Ici, elles n'ont pas vraiment de retard étant donné qu'elles sont cultivées en serre, mais elles pourraient déjà être fanées alors que cette année, elles sont encore belles, elles arrivent juste à maturité. Sur ce coup-là, c'est intéressant". Une éclaircie donc pour ces cultivatrices.