Plopsaqua Hannut-Landen : ouverture de la piscine sportive ce vendredi

1 million d’euros par an

D’un côté de l’autoroute Landen et une piscine à remplacer, de l’autre Hannut et un bassin vieillot. Construire 2 piscines, à quelques kilomètres seulement l’une de l’autre, frontière linguistique ou pas, c’est du gaspillage. Les deux communes ont donc décidé de se concerter pour un seul bassin sportif et un bassin pour l’apprentissage des maternelles et des primaires. Elles voulaient également un petit espace ludique pour les familles. Un projet ambitieux mais aussi coûteux, l’idée a donc été de trouver un partenaire privé et c’est Plopsa qui a répondu présent.

"Il faut savoir que si on voulait construire juste les 2 bassins publics avec vestiaires et cafétéria sans partenaire privé, on aurait dû rembourser 1,7 million d’euros par an pendant 30 ans. Ici, chaque commune paye un peu plus de 480.000 euros par an. A cela, il faut ajouter que l’ancienne piscine d’Hannut par exemple était en déficit de 250.000 euros en frais de fonctionnement par an. Donc, la différence entre les deux nous semblait accessible pour avoir l’outil que l’on a aujourd’hui", explique Manu Douette, le bourgmestre d’Hannut.