Plombières lance un projet de transition écologique

Agir pour la planète, main dans la main avec les citoyens, c'est la volonté de la commune de Plombières qui lance, cette semaine, un projet de transition écologique.

"Il y a la crise sanitaire, mais il y a quelque chose de bien plus puissant encore, c'est la crise climatique qu'on ne doit pas oublier" explique Marie Stassen, la bourgmestre de Plombières. "On sait qu'il y a une mouvance avec des éco-gestes individuels, mais il faut que ces gestes deviennent structurels."

Pour ce faire, la commune vient de mettre à disposition des "arbres à projets" où chaque citoyen peut désormais déposer une idée de projet écologique à concrétiser rapidement. Ces arbres, joliment décorés, sont répartis dans 16 lieux clés de la commune : notamment dans les écoles ou dans les maisons de repos; l'idée est de toucher toutes les générations.

La thématique de l'eau à l'honneur

Pour que les réflexions des citoyens prennent une même direction, une thématique est proposée pendant un an. Cette année, c'est le thème de l'eau. "Au niveau de la commune, nous agissons et avons choisi nos budgets par rapport à des projets liés à l'eau. On travaille sur l’égouttage ou encore l'installation de fontaines à eau." souligne Marie Stassen.

Pour mettre en place ce programme de transition, la commune de Plombières a reçu 8.000 euros de subsides suite à un appel à projets lancé en avril dernier par Wallonie#Demain. 57 autres communes wallonnes ont elles aussi fait le choix de s'engager dans la même direction.