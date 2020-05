Plombières : des pierres colorées pour égayer les promenades

Depuis plus de 2 mois maintenant, nous vivons le confinement et pour les enfants, sans école, sans copains, sans activités de groupe, ça n’a pas toujours été facile. Les parents ont dû redoubler d’inventivité pour les occuper. Certaines mamans ont ainsi redécouvert la joie de peindre des pierres. C’est le cas à Plombières où Lise Lorquet et Stéphanie Lincé ont d’ailleurs lancé un groupe sur Facebook.

Pour occuper les enfants

Stéphanie Lincé et ses filles devant la chaîne de 450 pierres à Gemmenich - © F. Dubois

Le principe est simple :" on prend une pierre dans la nature, on la décore selon notre envie puis on va la déposer ailleurs. Le but est qu’au cours d’une promenade, quelqu’un la retrouve, la prenne en photo par exemple pour la mettre sur notre site et ainsi on voit le chemin que la pierre a parcouru", explique Stéphanie.

Avec ses 3 filles, Enora, Elina et Léa, Stéphanie a fait de cette activité "pierres" son quotidien pendant tout ce confinement. "On regarde la forme de la pierre et puis on la peint", précisent les filles, "celle-là prendra la forme d’un Minion, une autre d’un cœur ou de fleurs. Puis on va les cacher et en rechercher, c’est mieux que de rester devant des écrans ". Car, c’est certain, se promener comme cela, sans but, elles ne l’auraient pas fait aussi souvent.