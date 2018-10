Plombières : accord de majorité entre l'OCP et Action. Marie Stassen bourgmestre

Un accord de majorité a été conclu durant la nuit de dimanche à lundi entre les groupes OCP (Ouverture citoyenne Plombières) et @ction. OCP est le vainqueur des élections, avec 9 sièges. Son nouveau partenaire dispose lui de quatre sièges.

C'est Marie Stassen, 30 ans, qui sera la nouvelle bourgmestre. Son parti devrait aussi avoir trois échevins tandis qu'Action devrait hériter d'un échevinat et de la présidence du CPAS.

"On s'est vraiment rendu compte que c'était vraiment avec Action qu'on partageait une vision et cette envie de renouveau, d'amener de la démocratie participative et du développement durable dans la commune de Plombières. Et donc c'est pour ça qu'on a pris cet accord avec Action", explique Marie Stassen. "On voudrait vraiment voir comment traduire cette volonté de démocratie participative dans tous nos projets qui vont suivre. Il s'agit de réfléchir à des actions concrètes, comment mieux communiquer avec le citoyen, comment mieux le concerter, l'informer. On a discuté et on n'a pas encore confirmé la chose mais on aimerait bien qu'il y ait un échevin responsable de la participation citoyenne pour garantir que ça sera réalisé durant les six années, pour qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours là pour nous rappeler ce fondamental", détaille-t-elle.

Le parti du bourgmestre sortant Thierry Wimmer (qui ne se représentait pas) est arrivé deuxième parti, passant de 12 à 8 sièges.