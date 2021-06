Plantu, Kroll, Royer, Vadot et les autres : près de 400 dessins de presse à l’exposition "Dessiner en Paix" à l’Abbaye de Stavelot

Ce réseau a été créé en 2006 à l’initiative de Kofi Annan, l’ancien secrétaire général de l’ONU, et du dessinateur français Plantu, célèbre pour ses caricatures parues durant 40 ans dans le journal "le Monde". "Cartooning For Peace" fait connaître son action notamment en présentant des expositions de dessins parus dans divers organes de presse et qui ont souvent généré la polémique, quand ce n’est pas la haire ou clairement la violence.

La nouvelle exposition temporaire qui vient de s’ouvrir à l’abbaye de Stavelot est consacrée au dessin de presse à travers le monde sous le titre "Dessiner en Paix". Une exposition dédiée à l’ancien directeur de ce haut lieu touristique : Virgile Gauthier, décédé fin décembre 2020. C’est lui qui avait lancé l’idée et pris les contacts avec le réseau "Cartooning For Peace".

L’ADN d’un dessinateur de presse, c’est l’humour et la satire, mais aujourd’hui, le métier est à risque : le drame de Charlie Hebdo en est la triste preuve. Pour les auteurs toutefois, leurs dessins restent une expression artistique et nullement une provocation, comme nous l’a rappelé Plantu à Stavelot : "Il faut calmer les choses, ce n’est qu’une image, ce n’est qu’un dessin et quand les dessinateurs danois font des dessins sur Mahomet, c’est pour se marrer comme Charlie Hebdo ! Ils ne se sont jamais levés le matin en disant, tiens, on va essayer d’humilier un milliard et demi de musulmans, et malheureusement, c’est comme ça que ça a été compris. Et les musulmans qui l’ont mal pris se trompent : ce sont des dessins pour faire rire, des dessins de déjantés."

Le but de l’exposition de "Cartooning For Peace", ce réseau de 225 dessinateurs de presse au monde, est donc d’inciter le visiteur, y compris les jeunes, à décoder le dessin de presse sans dérive. Pierre Kroll fait partie des commissaires de l’expo : "Ce n’est pas grave si on ne comprend pas tout, et un enfant est beaucoup plus frais que nous au niveau de l’esprit donc il faut visiter cette exposition en famille et s’ils comprennent un dessin sur 20, ce n’est rien, je suis convaincu qu’un jeune qui vient ici il revient avec trois ou quatre images en tête qui l’ont frappé avec leur juste sens."

Des œuvres de partout dans le monde

Plus de 180 dessins sont classés par thèmes dans deux salles du rez-de-chaussée de l’Abbaye, la salle Prume et la Chapelle, avec la politique internationale en bonne place, mais aussi les grands thèmes de société comme l’immigration ou l’orientation sexuelle. Aux cimaises sont accrochées des œuvres de Plantu et Kroll bien sûr, et de nombreux autres collègues de tous les continents avec un focus sur 10 dessinateurs parmi lesquels le Portugais Antonio, traité d’antisémite après la publication du dessin "la Pax canine" dans son journal au Portugal et ensuite dans le New York Times qui déclencha une terrible tempête médiatique.