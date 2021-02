Plan Infrastructures: voici la liste des chantiers prévus en province de Liège

Le gouvernement wallon vient d'apporter des précisions sur les prochains chantiers du Plan Infrastructures. Routes, autoroutes, ponts, tunnels, pistes cyclables... Un plan déjà connu dans son ampleur et ses budgets: 2 milliards et demi d'euros d'ici 2026, 525 projets au total. Mais il s’agit ici de la phase concrète de réalisation.

Ce sont donc des dizaines de chantiers qui vont débuter. Au total, 39 chantiers vont être lancés cette année, et 27 autres l'année prochaine en province de Liège.

Si vous habitez à Liège, voici la liste des travaux prévus en 2021:

- A25: Aménagement d'un accès à la zone multimodale de Bressoux et Aménagement du Véloroute à Droixhe

- A602: Aménagement de la sortie Burenville avec prise en compte des bus et des cyclo-piétons

- N20: Réhabilitation du revêtement Place Reine Astrid

- N3: Sécurisation et Aménagement des bus pour la montée Robermont, y compris aménagements cyclo-piétons, et Aménagement pour la traversée des modes actifs sur la N3 par le RAVeL

- N63: Création d'arrêts entre Marche et Boncelles et aménagements pour faciliter la circulation des bus entre Boncelles et le Sart-Tilman

Des travaux sont également prévus en 2021 dans les communes suivantes:

Amel: Route N676: Sécurisation de Eibertingen - Iveldingen, y compris aménagements cyclo-piétons

Ans: Route N3j: Liaison N3j entre la Rue de l'Yser et la Rue de la Fabrique à l'Huile

Aywaille: Route N30: Aménagements de la Place Thiry (part du budget des voiries régionales - phase suivante)

Baelen: Route N61: Création d'un rond-point pour la liaison de la GarnstockBelgny, et Route N642: Réhabilitation du revêtement de la Rue de la Forêt, y compris aménagements cyclo-piétons

Dalhem: Route N608: Réhabilitation du revêtement, y compris aménagements cyclo-piétons

Dison: Route 627: Réhabilitation revêtement au Carrefour Manaihant, y compris aménagements cyclo-piétons

Engis: Route N644: Réhabilitation du revêtement à Hermalle-sous-Huy, y compris aménagement cyclo-piétons

Eupen: Route N68: Aménagement de la traversée de Kettenis, y compris aménagements cyclo-piétons

Geer: Route N637: Liaison cyclo-piétonne Waremme - Hannut sur l'itinéraire régional W2

Herstal: Route A13: Réhabilitation du revêtement entre Vottem et Fexhe-Slins

Herve: Route 627: Aménagement de la Traversée de Julémont, y compris aménagements cyclo-piétons

Huy: Route N90: Création du Giratoire Chartre des Libertés (pont Baudouin) et quai de Namur

Malmedy: Route N62: Aménagement du Rond-point devant le Parc d'activité économique et réfection des bandes d'accès (y compris Avenue du Pont de Warche), y compris aménagements cyclo-piétons

Nandrin: Route N63: Sécurisation entre St Séverin et Petit Fraineux, y compris aménagement cyclo-piétons et Réhabilitation du revêtement entre le rond-point Famioul et le rond-point Yernée

Neupré: Route N63: Aménagements de deux carrefours y compris un passage cyclo-piétons inférieur (Chêne Madame)

Saint-Vith: Route N660: Aménagement du revêtement Recht - Refat, y compris aménagement cyclo-piétons

Soumagne: Route N604: Aménagements à Soumagne Bas, y compris aménagements cyclo-piétons, et Sécurisation de la traversée cyclo-piétonne au niveau de la rue des Pépinières

Stavelot: Réhabilitation du revêtement Meiz - Chefosse, y compris aménagements cyclo-piétons, et Route N68: Réhabilitation du revêtement du tronçon Chefosse - Stavelot, y compris aménagements cyclo-piétons

Theux: Route N657: Réhabilitation de la Route d'Oneux, y compris aménagements cyclo-piétons, et Route N690: Sécurisation du Carrefour Roi Chevalier et Sécurisation du Carrefour N690 / N657 à Theux

Verviers: Route N61: Aménagement- Sommeleville-Rue du Limbourg, Réhabilitation du revêtement - phases suivantes, et Route N657: Allongement ligne 706 et aménagement terminus

Visé: Routes N608-N653: Aménagement de la Place Reine Astrid (part du budget des voiries régionales)

Wanze: Route N643a: Aménagements cyclo-piétons le long de la N643A à Wanze, et Route N652: Aménagements cyclo-piétons à Moha

Wanze et Villers-le-Bouillet: Route N65: Aménagement de la Traversée de Villers-le-bouillet, y compris aménagements cyclo-piétons

En 2022, d'autres chantiers seront encore lancés.