Plan Grand Froid à Liège : les abris de nuit affichent déjà complet

Comme chaque année, à Liège, le plan Grand Froid est activé pour accueillir les sans-abri. Le principe : un accueil 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Grâce à la levée de certaines mesures covid, le relais social a pu récupérer l’ensemble des lits disponibles il y a deux ans. La fermeture de la caserne Saint-Laurent sera compensée par des places d’accueil à l’internat Don Bosco. La capacité totale est de 110 lits dans les abris de nuit et maisons d’accueil de Liège et Seraing.

7 nuits consécutives par personne, par mois et par abri

En région liégeoise, le plan Grand Froid tourne déjà à pleine capacité comme l’explique Arnaud Jacquinet, coordinateur du relais social : "actuellement, tous les lits sont occupés car les premiers froids et la pluie se font sentir. Ce qui est important, c’est qu’aujourd’hui, on n’a pas encore vraiment de refus. Pour le moment, on est à pleine capacité d’accueil parce qu’on se permet de pouvoir accueillir tout le monde." Cependant, le nombre de places risque l’hiver, de ne pas être suffisant. Dans ce cas, un quota sera appliqué : 7 nuits consécutives par personne, par mois et par abri.

Un accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

5 locaux d’accueil sont aussi accessibles en journée jusqu'à 17 heures. Et pour la soirée, une solution a été trouvée : "on a le projet spécifique Amon Nos Hôtes sur les hauteurs de Liège, pas loin de la caserne Saint-Laurent, au sans-logis hommes qui développe un accueil de soirée de 17 à 21 heures, ce qui permet de faire la jonction jusqu’à l’ouverture des abris de nuit."

Une prise en charge spécifique pour les sinistrés en manque de logement

Par contre, l’urgence sociale a choisi de ne pas prendre en charge les sinistrés en manque de logement car leur problématique est différente de celui du sans-abrisme. "On préfère vraiment un accueil spécifique pour sinistrés qui est encadré d’ailleurs par la Croix-Rouge, des sinistrés qu’on n’a pas envie de confronter à de la très grande précarité. Il y a une volonté de ne pas mélanger les deux publics." Sachez enfin qu’en cas de froid intense comme on dit, une quinzaine de lits supplémentaires sont prévus. Reste à voir si la mesure sera suffisante les jours où le thermomètre plongera sous zéro.