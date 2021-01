Plan de vaccination: neuf centres prévus en province de Liège

On attendait cette carte avec impatience: on sait désormais où seront situés les centres de vaccination contre le coronavirus. Des centres qui seront actifs dès le début du mois de février.

Le vaccin ne viendra donc plus aux patients comme c'est le cas pour les résidents des maisons de repos ou le personnel hospitalier. Il faudra se déplacer.

Sur les 54 centres de vaccination prévus en Wallonie, il y aura 9 en province de Liège: deux centres majeurs à Bierset et Verviers qui disposeront de minimum 5 lignes de vaccination, et sept centres de proximité, avec une à deux lignes de vaccination. Ils seront situés à Liège, Seraing, Herstal, Huy, Hannut, Sprimont et Spa. S'ajouteront à ce dispositif des centres mobiles, des bus de vaccination qui se déplaceront vers les zones plus isolées ou vers les populations plus fragilisées.

Les premiers à pouvoir se présenter dans ces centres début février, ce seront les professionnels des soins de santé: médecins généralistes, aides soignants, pharmaciens. Début mars, c'est le "grand public" qui devra tendre le bras et serrer les dents: d'abord les plus de 65 ans et les 45-65 ans à risques, et puis tous les autres à partir de mai-juin.

Pour éviter la cohue et de nouvelles contaminations, chacun recevra une convocation par courrier, avec la date, le lieu, et l'heure du rendez-vous.