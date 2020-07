Place Xavier Neujean: reconstruction du parking et création de 81 kots étudiants

Le Collège communal, sous l'impulsion de Christine Defraigne, Première Echevine en charge de l'Urbanisme, a rendu un avis favorable sur la demande de permis relatif à la reconstruction d'un parking de 164 places sur quatre niveaux et de logements collectifs, soit 81 kots, Place Xavier Neujean. Aucune plainte n'a été déposée concernant ce dossier dans le cadre de l'enquête publique. La Ville va donc pouvoir délivrer le permis qui porte également sur la démolition du parking existant. L'accès au nouveau parking se fera par le Boulevard de la Sauvenière. Les piétons pourront y accéder par la Place Xavier Neujean. A cette nouvelle configuration s'ajoute donc une offre de kots qui seront ainsi situés à proximité de deux gares, de nombreuses lignes de bus, du futur tram, de nombreuses écoles supérieures et de tous les services du centre-ville. Le bâtiment qui jouxte l'église classée Saint-Jean l'Evangéliste, borde une zone protégée. Pour la Première Echevine, la réhabilitation de ce lieu permettra d'améliorer la qualité de l'espace public et le contexte du bâti de la Place Xavier Neujean. L'espace public sera libéré de la présence de voitures en stationnement au bénéfice des piétons et des vélos. Enfin, cette nouvelle construction réalisée en harmonie avec le reste des immeubles alentours devrait être considérée comme une plus-value pour le quartier.