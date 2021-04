"Place aux débats" : une agora qui donne la parole aux citoyens

"Place aux débats" est un cycle de débats qui sera proposé entre avril et juillet 2021. Il s'agit d'une initiative du mouvement "Solidarité Culture Liège", né au printemps 2020, au début de la crise sanitaire. Objectif : réintroduire la rencontre, la réflexion et l'échange dans l'espace publique. Douze intervenants y prendront part, dont trois citoyens tirés au sort.

"C’est vraiment important pour nous de ne pas fonctionner en vase clos", soutient Odile Julémont, membre du mouvement Solidarité Culture Liège. Alors ces débats s'ouvrent aux citoyens, en plus des acteurs du secteur culturel : "La culture, c’est les citoyens, c’est chacun d’entre nous et la manière dont on peut refléter l’état de la société. Donc on a voulu prendre en compte particulièrement la jeunesse, l’enseignement, l’Horeca, la santé, le sport, la justice, les différentes associations de lutte contre la précarité et plus généralement, l’ensemble de la population."

Le thème du premier débat : comment déconfiner ensemble ?

Au cours de ce cycle de débats, trois thèmes seront abordés. Le premier tournera autour de "l'Etat de droit et de la démocratie". Le second s’articulera autour de la santé. "Le troisième va questionner l’intergénérationnalité et la manière dont on peut sortir de cette dualité 'culpabilisation des jeunes et infantilisation des personnes âgées' ", liste Odile Julémont.

Le premier débat aura lieu ce jeudi 22 avril de 18h à 20h Place du Marché dans le respect des règles sanitaires. Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site internet de Solidarité Culture Liège.