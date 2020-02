Place aux auteurs au festival "Corps et Textes" du Théâtre de Liège

C’est la 4ème édition du festival "Corps et Textes" qui se veut innovant face à des rencontres consacrées à la littérature et aux auteurs. Cette année, 13 lieux dans la Ville vont accueillir ce festival qui mixe avec bonheur la danse, le théâtre et la médecine avec la littérature.

Des spectacles dans des lieux inédits

"Tout Eddy est dit", est l’histoire d’une dame qui a écrit des lettres à Eddy Merckx pendant une dizaine d’années. Elle avait une véritable fascination pour le champion. Cela questionne sur le rapport positivement populaire au cyclisme et à comment les gens s’approprient cette passion.

Edith Bertholet (chargée des programmes littéraires, des conférences, des rencontres & des artistes). "La particularité est la présentation de cet ouvrage, mis en édition par Jean-Jacques Messian qui est allé "déterrer" ces textes. Patrick Leboutte, professeur de cinéma à l’INSASS va introduire cette soirée car il est lui-même passionné de cyclisme. Et l’idée est qu’ une vieille dame, qui n’est pas l’auteur, lit les textes. Nous sommes vraiment dans la découverte, la curiosité et l’amour pour Eddy Merckx et tout cela se déroule dans le salon d’une particulière. Il s’agit d’une dame qui accueille le public chez elle. Une des particularités de "Corps de Textes" est que nous multiplions les lieux dans la Ville avec habitants qui ouvrent leurs portes pour faire venir d’autres personnes chez eux". Mercredi 25 mars chez Fabienne.

"Le chant du pain": "À Liège, il y a une boulangerie qui est une boulangerie politique dans le quartier d’Outre-Meuse, explique Edith Bertholet. Depuis quelques années, elle édite des textes de philosophes sur ses sachets de pain. Le but est de faire découvrir au public à la fois la boulangerie, les textes et la philosophie de l’endroit. Ce boulanger va enfourner le pain et nous raconter son histoire. Et, le comédien Ferdinand Despy, va lire les textes qui ont été imprimés sur les sachets de pain". Vendredi 27 mars à 9 : 00 à la boulangerie "Un pain c’est tout".