"Place aux artistes": une opération pour relancer l'activité culturelle liégeoise cet été

Si vous avez un petit talent artistique et si l'envie de monter sur une scène vous démange, il est temps de vous manifester. L'opération "Place aux artistes" est faite pour vous.

C'est une opération de la Ville et la Province de Liège pour relancer l'activité culturelle cet été. Et c'est vraiment au sens large: musique, théâtre, danse, littérature et arts plastiques.

Quatre lieux ont été choisis

Si votre projet est retenu, vous vous produirez en extérieur (et gratuitement). Luc Gillard, Député provincial à la culture: "On espère que cet engouement de propositions générera aussi un engouement du public, on n'en doute pas. Tout cela va devoir se faire en fonction des règles sanitaires qui sont imposées, mais on a choisi des espaces suffisamment ouverts et grands pour rencontrer cette demande. Il y a quatre places qui sont choisies: l'Esplanade des Guillemins, le kiosque du parc d'Avroy, la place Cathédrale et la place du XX Août. Peut-être une cinquième, un espace en Outremeuse, la place de l'Yser. Tout cela aussi sera lié au nombre de projets rentrés, et au type de projet. Vous imaginez qu'une lecture ou un spectacle pour enfants a besoin peut-être d'une intimité différente qu'un concert ou une expression théâtrale. Si tout se passe bien, ce sera la première présentation le 4 juillet pour se terminer le 29 août, tous les samedis. Ce sera 50 minutes par créneau. C'est le jet de redémarrage qui se veut le plus large possible et le plus populaire possible".

L'appel à candidatures est lancé

La date limite pour déposer sa candidature en ligne est le 26 juin.

Infos à l'adresse mail: placeauxartistesliege2020@gmail.com