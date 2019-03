"Piste Noire" un documentaire émouvant sur le ski alpin pour les personnes déficientes visuelles.

Depuis quelques années, l'asbl Blind Challenge qui propose des activités sportives à des personnes handicapées visuelles désirait réaliser un documentaire sur son activité phare: le ski alpin.

Philippe-Renaud Dumonceau (Président de Blind Challenge): "Nous avons créé, depuis 13 ans, de nombreuses activités au sein de notre association. Le ski alpin permet aux personnes non-voyantes et malvoyantes de s'adonner aux joies de la glisse. Cette discipline, dans ces conditions, permet un véritable échange entre le guide, l'aspirant-guide et la personne handicapée de la vue. Deux techniques différentes sont appliquées selon le degré de cécité de la personne qui désire skier. Nous avons des personnes qui skiaient avant leur pathologie ou leur accident et qui redécouvrent le ski. Il y a également des personnes qui n'avaient jamais skier et qui, dans ce cas, doivent être encadrées par des professionnels pour apprendre la technique de base".

Un documentaire au cœur des pistes

Réalisé par l'asbl bruxelloise "Comme un Lundi", ce documentaire pédagogique produit par Blind Challenge plonge le spectateur dans l'ambiance du guidage à ski adapté. Le but est également de solliciter des jeunes tentés par l'expérience de guide. Comme l'explique Philippe-Renaud Dumonceau. "Chaque année nous sommes, malheureusement obligés de refuser des personnes handicapées de la vue parce que nous sommes toujours tributaires d'un nombre suffisant de guides ou d'aspirants guides. Nous avons besoin de jeunes étudiants qui puissent venir en formation chez nous pour faire leur stage".

Le documentaire "Piste Noire" est projeté ce jeudi à la salle des fêtes de la Haute Ecole de la Province de Liège, quai du Barbou dès 18h30.

Le site : http://www.blindchallenge.eu/