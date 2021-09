Piscine de Chaudfontaine : la rénover ou terminer de la démolir ? La commune attend le rapport de stabilité

Irez-vous encore nager en plein air à Chaudfontaine ? La commune avait décidé de rénover la piscine pour trois millions d'Euros. Les travaux allaient commencer, mais il a fallu tout arrêter. La piscine est implantée en bord de Vesdre, en plein dans le trajet de l'inondation. Elle a été ravagée. Le bâtiment est ouvert aux quatre vents. La commune a commandé une étude en stabilité. Un ingénieur est venu inspecter le bâtiment. C'est désormais de son rapport que dépend l'avenir de la piscine découverte de Chaudfontaine.

La rénovation allait débuter

"Nous allions commencer les travaux pour une réouverture en 2023" se désole Bruno Lohest, le président de la régie communale autonome. "C'est évidemment impossible. Le grand bassin est rempli de boue. Il y a une couche plus fine sur la petite profondeur. Le petit bassin est complètement submergé. Les vitrages sont cassés. La cafétaria toute ouverte. Tout est complètement déglingué. On se préparait à adjuger les travaux. On a dû interrompre le processus immédiatement."

"C'est une déception énorme" renchérit Anne Thans, échevine des sports. "Le permis d'environnement est suspendu, l'appel d'offres européen aux entrepreneurs est suspendu. Et les solutions, on n'est pas sur le point de les trouver. Que ce soit la rénover, reconstruire une piscine, ici ou ailleurs." Avant de décider, il faut savoir si le bâtiment peut encore tenir debout. La commune a fait venir un ingénieur.

"En ce qui concerne la structure et les murs du bâtiment, l'ingénieur est moins inquiet" veut rassurer le président de la régie communale autonome. L'avenir de la piscine de Chaudfontaine dépend de ce que dira ce spécialiste en stabilité. Un premier rapport devrait être disponible d'ici la fin du mois de septembre.

Pour l'instant, le site de la piscine de Chaudfontaine sert de dépôt provisoire aux débris de l'inondation.