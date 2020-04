Pionnier de la "médecine au forfait", Marco Dujardin est décédé

Ce n’est pas un nom très connu du grand public, mais le docteur Marco Dujardin a joué un rôle majeur dans l’évolution de la santé publique dans notre pays. Au milieu des années septante, il a été l’une des chevilles ouvrières de la "maison médicale de Seraing". Au départ d’une volonté de rendre le coût des soins supportable par le petit peuple de cette banlieue ouvrière, cette équipe très militante, pétrie d’un idéalisme très soixante-huitard, a été de toutes les innovations, coopérative de patients ou banque de médicaments, notamment.

Mais surtout, elle a été la première à pratiquer le forfait, la première, et quelques temps la seule du royaume à se payer par une sorte d’abonnement, quel que soit le nombre de consultations ou de prestations. Une manière de "délibéraliser" la médecine, de la sortir des habitudes de la tarification à l’acte, au prix d’une opposition frontale, et idéologique, avec les instances jusque-là représentatives des praticiens. L’habilité de Marco Dujardin a été, au-delà des discours de rupture, et des pratiques de rupture, de se concilier des appuis institutionnels, aux mutualités chrétiennes, au syndicat socialiste, pour parvenir, au prix d’intenses négociations, à intégrer le forfait dans les mécanismes de financement et de remboursement de l’assurance maladie invalidité.

Le système du forfait est désormais très largement répandu dans de nombreuses maisons médicales.