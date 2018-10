Pierre Wolper est le nouveau recteur de l'université de Liège

Pierre Wolper a été élu recteur de l'Université de Liège ce jeudi, au terme d'un quatrième tour. Il a obtenu 45,54% des voix, devant Eric Pirard (43,75%). Un peu plus de 10% des votants se sont exprimés "à personne".

Pierre Wolper est âgé de 62 ans. Il est professeur d'informatique à la Faculté des Sciences appliquées. Il entrera en fonction lors de la validation de sa nomination par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il remplacera donc Albert Corhay, l'actuel recteur, qui avait été candidat à sa propre succession lors du premier tour mais s'était ensuite désisté.

Il deviendra le 62e recteur de l'université de Liège, depuis 1817.

A noter que le taux de participation des étudiants est particulièrement bas : 15% (contre plus de 80% pour le corps enseignant et le personnel administratif, technique et ouvrier.

Cette élection met fin à une saga compliquée et plusieurs tour de scrutin, où les candidats s'étaient affrontés sans toujours beaucoup de délicatesse ...