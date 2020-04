Photographe confiné dans son jardin, pour un rendez-vous en terre (presque) connue

Franck Renard est garde forestier en région spadoise. Il continue à arpenter la forêt pour son métier. Mais sa passion, depuis toujours, c'est la photo. Et là, il respecte le confinement. Pas question pour lui d'aller faire des photos en pleine nature, en forêt ou sur le plateau des Fagnes, ou de mélanger métier et photo.

Un jardin devenu terre d'exploration

La vie quotidienne a placé quelques contraintes inédites: "Même avec un grand jardin, il faut exploiter chaque possibilité" explique-t-il. "Si je me décale trop à droite, j'ai le piquet du sèche-linge. Ça ne marche pas non plus. On doit s'adapter aux les contraintes familiales aussi".

Au milieu de la pelouse bien tondue trône désormais une tente d'affût: "C'est le syndrome de la cabane, un truc de gosse" confie le photographe. "Et à 52 ans, on continue à en faire, si ce n'est que celle-ci est un peu plus élaborée. Elle est en nylon, avec une armature souple. C'est léger, ça se replie plus ou moins facilement, ça se déplie très facilement. C'est effectivement l'activité de gosse par excellence!"

Un zoo à ciel ouvert extraordinaire

Les bouvreuils, les mésanges, les écureuils sont les acteurs principaux du jardin, mais d'autres visiteurs sont inhabituels. Une caméra à déclenchement automatique permet de percer le mystère: "Plusieurs fois le matin, je retrouvais la mangeoire jetée au sol, manifestement renversée. Elle est suffisamment lourde pour qu'on comprenne tout de suite que ce n'est pas un oiseau qui l'a jetée au sol. En famille, on a eu la surprise de découvrir que c'est en fait un blaireau qui vient la nuit piller la mangeoire et manger toutes les graines de tournesol. J'ai quelques images où il est même complètement entré dans la mangeoire, il grimpe dedans et il lèche la planche jusqu'à ce qu'il ne reste rien du tout. Ce n'est pas tout. J'ai également constaté qu'il y avait un raton laveur qui venait. Lui, je ne l'ai jamais vu en journée. Il y a aussi une fouine qui vient faire le tour. De temps en temps, ce sont des chevreuils, on les voit le matin. Ce n'est plus un jardin, c'est un zoo à ciel ouvert extraordinaire évidemment".

Un moyen d'être plus serein, surtout dans le contexte actuel

Pour Franck Renard, la nature et la photographie sont sources de sérénité, surtout en ce moment: "C'est une partie intégrante absolument indispensable à mon équilibre. Le plaisir, c'est de se consacrer à une activité qui va accaparer complètement l'esprit. Dans un contexte comme celui qu'on vit actuellement, avoir l'esprit accaparé par des choses aussi futiles qu'une mésange ou un bouvreuil bien coloré, c'est extraordinaire, c'est exactement de ça dont on a besoin. En tout cas, moi, c'est de ça dont j'ai besoin".