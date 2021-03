Phase 1B de la vaccination : tous les centres ne seront pas prêts pour lundi

Les plus de 65 ans et les personnes qui souffrent de certaines pathologies devraient bientôt recevoir leur convocation. La phase 1B de la campagne de vaccination contre le coronavirus démarre officiellement lundi, le 15 mars. Les centres ouvriront au fur et à mesure.

14 centres en Province de Liège, tous ne seront pas opérationnels ce lundi

Lors de cette phase 1B, un million de personnes seront invitées à se faire vacciner. Pour faire face à cet afflux, de nouveaux centres de vaccination doivent ouvrir un peu partout dans le pays. La Province de Liège en comptera 14. Certains seront opérationnels dès lundi, comme prévu, mais pour d’autres, il faudra attendre encore un peu… Quelques jours au moins.

En Province de Liège, le centre de vaccination de Bierset est ouvert depuis la fin du mois de février. Un autre centre de la même envergure, dit " centre majeur ", sera prêt à accueillir du public dans les jours qui viennent, au centre sportif de Pepinster.

A côté de ces deux centres majeurs, douze centres dits " de proximité ", se mettent en ordre de marche. Mais tous ne seront pas prêts pour lundi. Et pour l’instant, impossible d’avancer un calendrier précis. Même les bourgmestres des communes concernées estiment recevoir les informations au compte-goutte. Ces centres de proximité seront situés à Liège, Aywaille, Chaudfontaine, Esneux, Hannut, Herve, Huy, Malmedy, Seraing, Visé et Waremme.

En avril : unités mobiles et antennes de vaccination

L’ouverture de ces centres se fera donc de façon progressive. Leur capacité sera aussi amenée à évoluer par la suite, avec notamment des horaires d’ouverture étendus, annonce l’AVIQ, l’Agence wallonne pour une vie de qualité.

A terme, à ces 14 centres de vaccinations, s’ajouteront des unités mobiles, des soignants qui se rendront au domicile des personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer.

Enfin, quatre " antennes ", des centres de plus petite taille, doivent voir le jour pour assurer un meilleur maillage du territoire. On les trouvera à Anthisnes, Lierneux, Spa et Limbourg. Leur ouverture est prévue pour la mi-avril.

La liste des centres de vaccination en Province de Liège :

► 2 centres majeurs

Liège : Bierset – Liège Airport

Pepinster : centre sportif

► 12 centres de proximité (ouverture progressive à partir du 15 mars)

Aywaille : centre récréatif de Remouchamps

Chaudfontaine : hall de Vaux-sous-Chèvremont

Esneux : hall omnisports de Tilff

Hannut : marché couvert

Herve – centre d’exposition

Huy – hall omnisports

Liège – ancien décathlon

Liège – hall omnisports de Bressoux

Malmedy – centre d’exposition

Seraing – hall omnisports de Jemeppe

Visé – hall omnisports de Cheratte

Waremme – centre sportif Edmond Leburton

► 4 antennes (ouverture prévue pour la mi-avril)

Anthisnes

Lierneux

Spa

Limbourg

La localisation précise de ces antennes reste encore à définir