Peu de monde dans le piétonnier "anti-coronavirus" de Visé ce samedi

De plus en plus de villes adaptent leur mobilité aux mesures de précaution liées au coronavirus. A Visé par exemple, les deux principales rues commerçantes sont désormais soumises à un sens de circulation pour les piétons, de part et d’autre de la rue. Et le samedi, c’est même un piétonnier qui est mis en place dans ces deux rues. Mais les avis divergent entre clients et commerçants.

Ce nouveau piétonnier du samedi afin de permettre une plus grande distance physique entre les promeneurs ne fait pas l’unanimité à Visé. Pour les clients, il est plutôt apprécié : " Moi je trouve que c’est quelque chose qu’on aurait dû faire il y a longtemps. Le coronavirus a peut-être provoqué l’événement mais il est bon donc pourquoi ne pas en profiter ", estime Benoît. " Je trouve ça pas mal du tout, et même les deux sens de circulation c’est génial. Les gens se croisent un peu moins vu qu’il y a énormément d’espace, mais par rapport à un samedi, il n’y a personne dans la rue ", constate Séverine.

Pour les commerçants par contre, l’effet sur la fréquentation s’est fait sentir négativement ce premier samedi de mise en place : " C’est une très bonne chose parce que les gens sont rassurés mais on a eu moins de clients ", explique Gabriel D’Addazio. " Je pense que ça fait fuir plus qu’autre chose. Il n’y a personne. On est deux ici dans le magasin et il n’y a pas un client à l’intérieur ", regrette Nathalie, une autre commerçante.

Pour la distanciation sociale par contre, l’effet est bien là. La rue est large, séparée par des barrières nadar, avec un sens de circulation… mais pas toujours bien respecté.