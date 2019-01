Perturbations possibles sur la E40 à Eynatten : manifestation d'agriculteurs

Il risque d'y avoir des perturbations ce vendredi en fin de matinée sur l'autoroute E40, à Eynatten, à la frontière belgo-allemande. Une manifestation d'agriculteurs est organisée sur le pont surplombant l'autoroute mais il n'est pas exclu que la circulation sur la E40 soit impactée.

Les agriculteurs protestent contre le Ceta, le traité de libre-échange entre le Canada et la Belgique, et notamment un de ses points. Il s'agit de la possibilité de créer des tribunaux arbitraux, qui ne relèvent pas de la justice civile mais d'une justice privée. Cette disposition fait l'objet d'une action devant la Cour de Justice européenne, dont l'avocat général rendra ses conclusions le 29 janvier sur la compatibilité de ces tribunaux d'arbitrage avec le droit européen.

" N’importe quelle multinationale pourrait attaquer un état. On est des citoyens et on ne veut pas qu’à un certain moment, une multinationale vienne nous dire ce qu’il faut faire en Belgique ou en Wallonie, sans moyen de la toucher au niveau de la Justice. Admettons que nous, agriculteurs, on invente un label, et qu’une multinationale venant du Brésil invente la même chose que nous. Elle va nous attaquer et nous on se sentira tout petit là derrière si le jugement de la Cour européenne de Justice va dans le sens du Ceta. On n’est pas contre le libre-échange mais un moment donné, il faut que ce soit juste et équilibré, c’est-à-dire avec les mêmes normes environnementales et sanitaires, et surtout le respect humain ", précise Philippe Duvivier, le président de la Fugea, un des syndicats agricoles belge.