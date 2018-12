Perquisitions à la police de Liège: au moins 120.000 euros détournés

Des perquisitions ont récemment été menées à l'hôtel de police de Liège. On y suspecte des malversations au sein d'une asbl qui s'occupe par exemple des fastes de la police ou encore de la Saint-Nicolas des enfants du personnel. C'est la police elle-même qui a dénoncé les faits.

Ce mardi, la coordinatrice de l'asbl a été entendue par le juge d'instruction. Elle était notamment chargée de gérer l'association et la comptabilité et est suspectée d'avoir détourné une importante somme d'argent. "Elle aurait au moins volé la somme de 120.000 euros de 2011 à 2018", a confié jeudi matin Catherine Collignon, le premier substitut du procureur du Roi de Liège. "Elle a longuement été entendue durant la journée de mardi par le juge d'instruction et a finalement été libérée sous conditions."

La logisticienne est en aveux sur la matérialité des faits mais nie tout enrichissement personnel. Toujours selon le parquet de Liège, elle est soupçonnée de faux et usages de faux, de faux informatiques et détournement par fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions.

L'enquête est toujours en cours.