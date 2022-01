Permis refusé pour remplacer les caillebotis de Malchamps par de l’empierrement

La Division Nature et Forêt voulait remplacer les caillebotis en mauvais état de la fagne de Malchamps, à Spa, par un empierrement, mais il ne le pourra pas. Le permis a été refusé. Il ne reste donc que la solution de la réparation, mais cela coûte cher et il n’y a pas de budget.

" On est à présent obligé de remplacer dans l’urgence 2106 mètres de caillebotis, du radar vers la jonction du caillebotis plus large situé plus loin. Or le budget alloué au cantonnement de Spa ne permet pas de prendre en compte une telle dépense qui est estimée à 400.000 euros ", regrette Nicolas Denuit, le chef de cantonnement de la DNF à Spa.

Ce refus de permis aura une autre conséquence : " Le tronçon qui va vers le radar va devoir être fermé. Actuellement, je reçois des plaintes de personnes qui chutent sur ce caillebotis en très mauvais état, et je ne peux pas maintenir ce tronçon ouvert au public. Si une entreprise est désignée et commence dès le printemps, on peut estimer que pour le mois de juin-juillet on aura une solution, mais sans avoir même le budget, je ne peux pas vous dire combien de temps ça peut durer ", confirme-t-il.