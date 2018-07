Permis refusé à Verviers: il y aura un recours

La Ville de Verviers compte introduire un recours contre la décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne qui a refusé le permis d'implantation commercial au promoteur City Mall.

Il s'agit de ce vieux dossier du centre commercial à construire à Verviers entre la Vesdre et la rue du Brou. Le projet est soutenu par l'actuelle majorité PS-cdH. Il l'est aussi par l'opposition libérale.

Ce matin, la bourgmestre Muriel Targnion a réuni les échevins Pitance et Ben Achour. Le leader du cdH et ancien bourgmestre Marc Elsen était présent lui aussi. Ils ont discuté – et décidé - d'un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision du fonctionnaire délégué.

Le MR a déjà fait savoir qu'il soutiendrait ce recours. Le chef de file libéral Maxime Degey publie d'ailleurs sur sa page facebook un cas similaire à Wavre où le ministre Jeholet avait accordé, après recours, le permis refusé par le fonctionnaire délégué.

Les chefs des groupes politiques du conseil communal doivent arriver à l'Hôtel de Ville.

Une conférence de presse est prévue à 17h30.