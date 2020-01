Permis accordé pour six éoliennes au Cronchamps à Francorchamps

Le permis pour implanter six éoliennes de 200 mètres de haut sur le site du Cronchamps, le long de l’autoroute E42 à Francorchamps, a été accordé après recours par les ministres wallons de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Willy Borsus et Céline Tellier. Le projet initial de la société GreenTech Wind prévoyait 11 éoliennes, en zone forestière, mais il avait fait l’objet d’une vive contestation et d’avis défavorables de plusieurs instances, dont le Conseil wallon de l’Environnement et les fonctionnaires de l’Urbanisme.

Les éoliennes autorisées sont celles qui sont les plus éloignées de la ligne à haute tension passant à proximité. Un recours devant le Conseil d’Etat reste possible.