Période de vacances: augmentation des vols sur les chantiers

En période de vacances, on constate de plus en plus de vols sur des chantiers. Ça concerne les grands travaux comme ceux menés sur les routes wallonnes en ce moment. Cela concerne aussi les plus petites réalisations, chez des particuliers par exemple. Et il semble qu'on vole de tout, des outils, des grues, des câbles et même du carburant.

A trois jours des congés du bâtiment, le chantier de construction du nouveau centre de tri de la poste à Sprimont tourne à plein régime. Dès jeudi soir, plus aucun travail ne sera effectué. En effet, vendredi, la journée entière devra être consacrée à la sécurisation du chantier pour éviter les vols. "Vendredi, la journée est prévue pour rentrer tout ce qui est matériau de valeur au dépôt. Puis on veillera à remettre les barrières de sécurité correctement, mettre les cadenas, ... et ranger au dépôt tout ce qui est machine de terrassement pour éviter des dégradations ou vols pendant les congés" explique Axel Defays, chef de chantier.

Aujourd'hui, presque tous les chantiers sont victimes de vol. Sur ce chantier, les voleurs se sont introduits en pleine nuit sur le site le mois dernier. "On est venu voler rallonges électriques, tableau de chantier, vider les réservoirs de mazout des machines" précise Axel Defays.

Sécuriser un maximum les chantiers

Et les trois semaines de congés du bâtiment qui démarrent ce samedi sont une période particulièrement propice aux vols sur chantiers. Des mesures supplémentaires sont donc prises pour limiter les risques. Pierre-Etienne Eloy, administrateur délégué d'Eloy Travaux, explique: "C'est la pire période de l'année mais on cherche à vraiment sécuriser un maximum. Donc, beaucoup de matériel est rapatrié chez nous sur notre site et des systèmes de sécurisation du site sont mis en place".

Si les vols de cuivre, d'outils ou de panneaux d'isolation sont en recrudescence depuis de nombreuses années déjà, dans cette entreprise, les voleurs se sont également attaqués récemment à du matériel très lourd. "C'est un engin de chantier qui pèse 25 tonnes qui était dans un camion bâché et qu'on a retrouvé au Luxembourg" précise Pierre-Etienne Eloy.

L'entreprise de construction espère donc que les rondes de garde, la présence de caméras et le retrait de matériel du chantier aideront à limiter la casse. Des vols qui lui ont déjà coûté 100.000 euros sur une année.