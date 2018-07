Période de sécheresse: soyez prudent lors de balades en forêt

Vous devez être prudent lors de balades en forêt. La Région wallonne vient de rappeler quelques mesures à respecter en cette période de sécheresse. Il serait excessif de parler de gros risque d'incendies chez nous, mais une certaine forme de vigilance s'impose néanmoins.

Depuis plusieurs jours, le soleil chauffe sur les 6400 hectares des Hautes Fagnes. Malgré sa force, le soleil ne sèche pas la végétation. Yves Pieper, chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts, explique: "Pour l'instant, il n'y a pas de risque d'incendie puisque la molinie, cette herbe est bien verte et ne prend pas feu. Il fait chaud depuis plusieurs jours mais le sol reste humide en-dessous de la molinie et elle-même n'offre rien comme combustible".

Quelques règles à respecter

Grâce aux récents travaux de restauration des tourbières, la végétation est humide et des petits plans d’eau se multiplient en Fagnes. Le danger, ce sont les promeneurs, ou plutôt les barbecues et les feux de camp en bordure des chemins. "On ne peut pas faire de feu à moins de 100 mètres des habitations. Ça, c'est la plupart des règlements communaux qui l'interdisent. On ne peut pas faire de barbecue sauvage, c'est également interdit. Dès qu'on voit un départ de feu, il faut téléphoner au service de secours, je rappelle l'application 112 qui est très efficace et qui permet de localiser très précisément l'endroit où vous vous trouvez et il faut se mettre aussi en sécurité" explique Quentin Grégoire, commandant de zone de secours Vesdre-Hoëgne et Plateau.

Actuellement, ce sont les forêts qui sont les plus propices aux départs d’incendie. Ça a été le cas, en début de semaine, à Nonceveux, près d’Aywaille. Un feu a avalé une partie de la forêt où des bois séchés s’embrasent plus facilement. "La végétation n'est pas dans une situation de sécheresse aiguë. Néanmoins, il convient de rester particulièrement prudent et de rappeler l'interdiction d'allumer un feu de quelle que nature que ce soit comme un barbecue ou autre en milieu forestier mais aussi d'être prudent par rapport à l'abandon de certains objets comme des mégots de cigarette ou des bouteilles de verre" explique Benoît Labiouse, commandant f.f. à la zone de secours Warche-Amblève-Lienne.



La période de sécheresse n’est pas encore déclarée mais les risques d’incendie sont néanmoins bien présents.