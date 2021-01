Perdu la nuit dans les Fagnes, un couple de Bruxellois est sauvé de justesse par la police

Ils se sont perdus dans les Fagnes, dans la nuit noire et dans la neige. C'est la mésaventure arrivée à un couple de jeunes Bruxellois dans la nuit de mercredi à jeudi. La police et la DNF ont dû intervenir pour leur porter secours.

Alors certes, Haute Fagne et Haute Montagne n'ont pas grand chose en commun, mais s'y perdre le soir et en plein hiver, ça peut tout de même être très dangereux.

Manu Servais, le responsable de la police de Stavelot, raconte ce sauvetage plutôt épique: "On s'est rendus sur place, dans un premier temps en combi, mais étant donné l'enneigement assez important en Fagnes, on n'a pas su aller trop loin en combi. On a donc décidé de partir à pied. On a réussi à les localiser via le GSM du compagnon, puis on a retrouvé les jeunes après deux bonnes heures de marche. La dame était en état de choc, elle avait froid, elle pleurait. On a dû la rassurer dans un premier temps, puis on a décidé de ne pas faire marche arrière parce que c'était beaucoup trop dangereux, il gelait. On a donc décidé de traverser la rivière qui était quand même relativement profonde parce qu'on avait de l'eau pratiquement jusqu'en-dessous des genoux. Et puis on a traversé la haute neige pour regagner un chemin plus praticable, et à cet endroit-là, l'agent de la DNF de garde est venu nous reprendre avec sa jeep 4x4".

Pour se promener dans les Fagnes en plein hiver, quelques précautions s'imposent donc: avoir un GSM bien chargé, porter des habits chauds et surtout partir assez tôt dans la journée, pour éviter la nuit.