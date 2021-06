Pépites, instants précieux : le livre de votre vie, confectionné par trois Liégeoises

Les trois associées aiment se retrouver dans les cafés cosy du centre-ville de Liège. C’est là qu’elles échangent leurs points de vue, font mûrir leurs idées. C’est Virginie Dupont, interprète de formation, qui a, la première a eu l’idée du projet. " Jean-Marc, un ami de mon frère, a perdu sa maman l’an dernier de manière complètement inopinée ", raconte-t-elle. " En plus d’être très triste, il était frustré de ne pas avoir pu lui poser certaines questions. Il ne voulait pas que ça se reproduise avec son papa et il m’a demandé de l’interviewer. "

Un livre unique, confectionné sur mesure, qui raconte l’histoire de votre vie, ou celle d’un être qui vous est cher. C’est ce que proposent trois Liégeoises. L’une manie l’art des mots, l’autre est illustratrice, la troisième est graphiste. Virginie Dupont, Donatienne Nieus et Amandine Dupont ont lancé Pépites, instants précieux , il y a tout juste un an.

Plutôt que de lui rendre un simple article, Virginie Dupont décide de proposer à cet ami un produit plus abouti. Elle s’entoure de deux autres liégeoises : une illustratrice, Donatienne Nieus et une graphiste, Amandine Dupont. Les trois femmes se lancent alors dans la réalisation de leur premier " livre objet ", un support, pour transmettre la mémoire, de génération en génération.

" C’est un mélange d’illustrations et de photos ", détaille Donatienne Nieus. " Un moment que j’aime beaucoup, c’est quand les personnes qu’on rencontre sortent leur boîte à photo. On est privilégiées, c’est un peu comme si on découvrait un trésor. "

Les couleurs sont éclatantes, le papier recyclé, le style, volontairement suranné. " On a choisi d’imprimer le livre avec un risographe. On retrouvait ça dans les fabriques d’église, les administrations communales et les écoles quand on était petits. Ça donne une touche imparfaite ", décrit Amandine Dupont.