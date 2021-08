Pepinster: un mois après les inondations, le centre d'accueil installé à la gare continue d'aider les sinistrés

A Pepinster, cela fait un mois que fonctionne le point d'accueil des sinistrés de la commune installé dans la gare et géré par un groupe de bénévoles. On y trouve quantités de denrées diverses, et on y propose aussi des repas trois par jour.

Au fil du temps, le point d'accueil doit désormais évoluer vers d'autres types de dons et le système des repas va changer.

On a directement eu 20 à 25 bénévoles

Le centre d’accueil à la gare de Pepinster a ouvert dès le 16 juillet à la demande du bourgmestre. Un groupe de bénévoles s’est très vite constitué pour l’aide urgente. Depuis, le centre fonctionne à plein régime. Claude Dedye, l’un des responsables: "Au niveau des bénévoles, on a directement eu 20 à 25 personnes qui sont venues nous trouver. Au niveau des fournisseurs, tout nous est donné. Grâce à cela, nous avons un magasin qui regorge de produits".