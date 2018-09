Pepinster : un boulevard pour Philippe Godin ?

Que Philippe Godin ne rempile pas pour un troisième mandat en tant que bourgmestre de Pepinster après les élections d’octobre 2018 serait sans conteste une énorme surprise. L’homme dispose d’une très large majorité (15 sièges sur 21), qui s’était encore renforcée en 2012, et face à lui, il aura deux listes. De quoi diviser les forces et les suffrages. On voit donc mal comment le mayorat pourrait lui échapper.

L’actuel bourgmestre de Pepinster est un cas un peu à part. Il se définit lui-même comme "apolitique", c’est-à-dire qu’il n’est affilié à aucun parti. Ni affilié, ni même officiellement apparenté, même si sa formation "Pepin" est de tendance MR-Écolo. Il est candidat à sa propre succession et la plupart des élus sortants de son parti se représentent aussi. Il se dit d’ailleurs fier de son bilan : "Nous avons ramené des finances saines et des capacités d’investissement. L’école de Soiron a été modernisée et agrandie, celle de la Croix Rouge à Wegnez a aussi connu des travaux d’extension, de nombreuses voiries ont été refaites, il y a eu la réalisation des ateliers communaux et des aménagements de mode de circulation doux depuis la gare", énonce-t-il de manière non exhaustive.

Quant à la législature à venir, l’homme avance quelques priorités : "Il faudra d’abord maintenir une santé financière, malgré la forte indexation des frais pour les entités comme la zone de secours où notre contribution est passée de 28 à 45 euros par habitant. Nous voulons aussi terminer l’aménagement du centre de Pepinster. Il y a divers projets environnementaux comme des remplacements de chaudière par de la biomasse, des enterrements de bulles à verre, plus de propreté, etc. Et puis nous voulons aussi augmenter la capacité d’accueil des enfants et créer une nouvelle crèche de 24 places. Enfin, nous souhaitons rejoindre la zone de police du Pays de Herve (et donc quitter celle de la Vesdre) et ainsi avoir des agents dédicacés par quartier".

Vivre Pepinster, PS d’ouverture

Face au groupe Pepin, le plus important parti de l’actuelle opposition changera de nom. Après avoir été le PS, puis Ensemble, voici venir "Vivre Pepinster". Cette formation, socialiste mais aussi d’ouverture, veut intégrer une majorité. Elle est menée par une jeune femme, Julie Beckers.

Parmi les priorités de Vivre Pepinster, la problématique du transit des poids lourds, plus de démocratie participative, la création d’une nouvelle crèche, la limitation de l’étalement urbain, la mise en place de partenariats locaux de prévention en collaboration avec la zone de police Vesdre et vaste réflexion sur le futur de la place Piqueray

Vivre Pepinster se présente comme n’ayant pas d’exclusive en matière d’éventuelle coalition.

Défi

Défi, le parti amarante d’Olivier Maingain, sera lui aussi présent dans le combat électoral pépin. Ce parti sera emmené par Jean-Marie Fafchamps, ancien conseiller cdH, parti qui ne participera pas à l’élection. La grande priorité de ce parti, dont la liste ne comporte que neuf noms, sera de trouver une solution au transit des poids lourds dans la commune. Défi souhaite lui aussi la mise sur pied de partenariats locaux de prévention, mais aussi empêcher le caractère obligatoire de l’installation de compteurs communicants " intelligents " en matière énergétique et lutter contre l’exclusion sociale des personnes âgées ne maîtrisant pas internet.