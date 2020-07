Pepinster: l'obligation du port du masque est prolongée jusqu'au 31 juillet

C'est une mesure qui peut étonner: à Pepinster, le bourgmestre vient de prolonger l'obligation du port du masque dans tous les commerces et dans les locaux de l'administration communale accessibles au public.

Philippe Godin est l'un des très rares bourgmestres à se montrer aussi strict en la matière. Dans les commerces et à l'administration communale de Pepinster, le masque de protection est en effet obligatoire et pas juste "fortement recommandé", comme ailleurs.

On ne met pas toutes les chances de notre côté

Une mesure que Philippe Godin assume totalement. Il pense d'ailleurs que le gouvernement fédéral relâche un peu trop vite la bride en matière de déconfinement: "Si effectivement, le gouvernement fédéral avait été beaucoup plus strict, comme on l'a fait d'ailleurs dans les transports en commun, on aurait très certainement eu d'abord ce sentiment de sécurité mais surtout une réelle sécurité sanitaire". Selon Philippe Godin, "on ne met pas toutes les chances de notre côté". Et il se dit assez surpris que d'autres bourgmestres n'aient pas emboité le pas.

Une amende en cas de non-respect du port du masque

Dans cette commune, en cas de non-respect du port du masque, on s'expose donc à une amende administrative pouvant aller jusqu'à 250 euros: "Il y a effectivement une amende qui est possible. Mais à Pepinster, tout le monde porte le masque" explique Philippe Godin.

Dans cette commune, l'obligation de porter le masque est d'application jusqu'à fin juillet.