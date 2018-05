Pénurie de sang : votre animal peut sauver des vies

Avis à tous les propriétaires d'animaux domestiques: il n'y a plus de poches de sang de réserve. Les services vétérinaires font donc appel au don de sang animal. Nous nous sommes rendus à la clinique vétérinaire de l'Université de Liège.

Frank a dix ans. Cela fait onze jours qu'il est aux soins intensifs. Ses globules rouges se font détruire par son système immunitaire. En attendant de lui trouver le bon traitement, il reçoit du sang tous les jours. "Il a reçu une poche le matin et on ne sait pas prédire si celle-ci va suffire ou s'il lui en faudra encore une autre demain matin et s'il y en aura encore surtout" explique Gaëlle Schils, responsable des soins intensifs à la clinique vétérinaire de l'Université de Liège. Gaëlle Schils nous montre la réserve de poches de sang pour la semaine et pour les jours à venir. "Il ne reste qu'une poche pour les chiens et une petite poche pour les chats. C'est tout ce qu'il y a pour l'instant" dit-elle.

La transfusion se passe comme chez les humains. A l'exception près que les animaux sont parfois un peu plus nerveux. Ce qui explique aussi qu'ils sont plusieurs autour de l'animal pendant l'opération. "Ce n'est pas comme un être humain. Si l'animal bouge pendant la transfusion, c'est embêtant car je risque de sortir de la veine", poursuit Gaëlle Schils.

Conditions pour donner son sang

Tous les animaux ne peuvent pas donner leur sang. Il existe des critères à respecter. Un chien doit peser au moins 25 kilos, un chat : 4 kilos, ils doivent être en bonne santé et des analyses sanguines préalables sont effectuées.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter la clinique vétérinaire au 04-366.45.57. ou banquedesang.cvu@uliege.be; ou www.cvu.uliege.be