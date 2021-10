Pénurie de personnel qualifié dans le secteur de la construction : sept super jobdays organisés en Wallonie

Dans le secteur de la construction, plusieurs milliers de postes qualifiés sont à pourvoir. Pour répondre à la pénurie, le Forem va organiser des super jobdays dans sept villes wallonnes. Les premières seront Liège, le 12 octobre, et Verviers, le 13. L’objectif est que les entreprises participantes puissent y rencontrer un maximum de candidats.

Le lancement de ces super jobdays avait lieu ce jeudi matin à Verviers, une ville où il y a justement beaucoup à reconstruire après les inondations de juillet. Le Forem va également intensifier les formations et des actions de sensibilisation seront lancées.

Le Forem estime à 3000 le nombre de postes à pourvoir dans la construction. Marie-Kristine Vanbockestal, l’Administratrice générale du Forem, explique : "La plupart des métiers sont en pénurie. Les grandes constantes, c’est maçon, menuisier, couvreur, électricien, et puis on a des manœuvres, des chefs de chantier, selon les régions. Le jobday, c’est faire se rencontrer l’offre et la demande, tout simplement, les entreprises arrivent avec des offres d’emploi, nous avons ciblé des demandeurs d’emploi positionnés sur le secteur, nous les avons "screenés", nous les avons préparés et nous sommes très confiants dans le fait qu’il en ressortira des bons "matchings".".