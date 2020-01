Peine sévère : plus de 3 ans de prison pour le voleur de la statue du fusillé au fort de la Chartreuse

Le ministère public réclamait 4 ans de prison pour l’auteur du vol de la statue en bronze du fusillé du fort de la Chartreuse et de plaques commémoratives d’un monument de prisonniers de guerre à Chaudfontaine. La peine est lourde : le tribunal correctionnel l’a condamné à 40 mois de prison. Une peine justifiée par l’importance du patrimoine historique et l’absence de prise de conscience de l’auteur des vols selon le tribunal. L’avocat du principal accusé, Maître Alexandre De Fabribeckers, parle d’une "peine disproportionnée d’autant plus que, notamment, la prévention d’association de malfaiteurs n’a pas été retenue." L’avocat envisage de faire appel du jugement.

4 personnes ont comparu devant le tribunal de Liège pour ces vols. Les deux receleurs eux, ont écopé de 15 et 18 mois de prison dont la moitié avec sursis. Le parquet en réclamait 20.

Ces vols de métaux chargés d’histoire s’étaient produits à quelques jours d’intervalle en avril 2018. A l’époque, la disparition de ces symboles de mémoire avait fait grand bruit. Les plaques et la statue coupée en deux avaient été retrouvées 5 moins plus tard chez un ferrailleur à Soumagne.