Peindre en période de canicule : pas une bonne idée

Certains pourraient avoir envie de profiter des vacances pour effectuer des travaux de peinture dans leur maison. Mais avec les températures élevées que nous connaissons en ce moment, ce n'est pas du tout une bonne idée. Car votre travail aura l'air raté.

Philippe Leers est le patron de Décor Center à Liège. Il est un spécialiste de la peinture et il est formel : " Ce qu’il peut se passer, c’est que la peinture sèche beaucoup trop vite et laisse des traces où on voit tous les raccords, donc quand il y a une température torride, ce n’est pas le bon moment pour peindre en général. Il vaut mieux ne pas ventiler et avoir la température la plus basse possible. Ouvrir la fenêtre c’est encore pire car on amène alors un surcroît d’air, donc une ventilation forcée et ça risque de sécher encore plus vite ", explique-t-il.

Et le professionnel de donner quelques conseils : " Il vaut mieux le faire dans la matinée ou très tôt le matin pour avoir une pièce la plus fraîche possible, mais pas avec la lumière du soleil qui tape sur le mur sinon on aura l’impression d’un travail raté. Ce qu’on conseille aussi aux clients, quand la pièce n’est pas trop vaste, c’est d’y mettre quelques marmites d’eau (froide) de manière à humidifier la pièce ".