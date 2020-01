"Pays de Danses" met le Portugal à l'honneur

Le grand désir de l’édition de cette année du festival Pays de Danses était d’ajouter du néo-classicisme dans la programmation. C’est la Compagnie nationale de ballet du Portugal (CNB - Companhia Nacional de Bailado) qui va s’en charger, en ouvrant le festival ce vendredi et samedi avec des soirées rythmées aux chorégraphies du maitre hollandais Hans van Manen.

" Il m’a défié de faire l’ouverture du festival, alors je suis là. " Sofia Campos est la directrice artistique de la Compagnie nationale de ballet du Portugal. Cette année, au festival Pays de Danses, c’est son pays qui se lance en premier dans la danse, grâce à l’invitation de Pierre Thys du Théâtre de Liège. Pour lui, inviter le Portugal était une évidence : " On voulait vraiment programmer un spectacle néo-classique et la Compagnie nationale portugaise est une des grandes compagnies de répertoire en Europe occidentale. Pour moi, elle doit ouvrir le festival. " Le programme de la soirée d’ouverture est entièrement composé des chorégraphies de Hans van Manen, avec trois ballets néo-classiques (" Adagio Hammerklavier ", " Short Cut " et " In The Future ") qui ont déjà connu un succès au Portugal. " Le néo-classique est un style qui prend beaucoup de la technique de l’époque classique, mais qui brise les règles et emprunte des éléments contemporains. Hans van Manen déconstruit le mouvement classique, même si ça reste sa base. Il intègre des regards imprévus, il déforme le " porté " en plaçant la danseuse la tête à l’envers, par exemple. " explique Sofia Campos.

Le néo-classique à (re)découvrir

Amener un spectacle néo-classique dans la programmation était la grande idée de cette année : " Il y a deux raisons à cela : on se rend compte qu’aujourd’hui, en tout cas en Belgique francophone, ce type de danse est totalement absent de nos maisons. On n’en voit plus au Théâtre de la Monnaie, ni à l’Opéra Royal de Wallonie, il y en a juste un peu en Flandre. Ensuite, c’est une demande de la part du public, et on se doit de l’écouter, " explique Pierre Thys. L’enthousiasme est bien présent, puisque les mille places sont déjà vendues depuis plusieurs semaines. Il remarque aussi que les salles sont cette fois-ci plus mixtes : " Tout d’un coup, on se retrouve avec un public à la fois de personnes intriguées par le programme, mais aussi avec un public plutôt famille. En effet, dans certaines familles, les petites filles ou garçons font d’abord de la danse classique plutôt que contemporaine. Et donc le spectacle les attire dans notre salle. "

Une danseuse proche des belges

Filipa de Castro, première danseuse, n’est pas inconnue au public belge. En 2001, elle avait intégré pour deux ans le Ballet royal de Flandre. Les villes belges, elle les connait bien, à force d’y avoir effectué des tournées. " Les deux années que j’ai passé en Belgique sont un trésor dans ma vie. J’adore Anvers. Tous les quatre ans plus ou moins, je ressens le besoin d’y retourner. " Dans ses souvenirs, le public belge est très accueillant, et elle espère retrouver les mêmes impressions lors des prochains jours. Surtout que cette fois-ci, elle danse une pièce qui lui est particulièrement proche : " Dans Adagio, la musique est incroyable. Elle est souple et très simple, ce qui donne une atmosphère très intime entre les danseurs, mais aussi le public. Il y a beaucoup de moments de silence. Mais on doit aussi être très synchronisés, c’est beaucoup de travail. Ce ballet est très spécial pour moi, il me donne un sentiment très gratifiant. "

Les spectateurs auront donc droit à une représentation inhabituelle dans notre région. Les pratiques et techniques portugaises présenteront le langage spécifique de Hans van Manen au public belge déshabitué du style néo-classique.

Spectacles les 31 janvier et 1er février : https://theatredeliege.be/evenement/soiree-hans-van-manen/