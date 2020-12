Pays-Bas : un quart des clients dans les thermes viennent de Belgique

Si les piscines peuvent rouvrir depuis le 30 novembre, ce n’est pas le cas des thermes. Certains Belges n’hésitent donc pas à traverser la frontière pour aller se relaxer dans les eaux thermales, comme à Valkenburg au Pays-Bas.

"On voulait un peu se détendre. Comme c’est fermé en Belgique, on a décidé de venir ici. C’est à 45 minutes de chez nous donc ce n’est pas très loin non plus…", explique une curiste venue se prélasser et évacuer son stress en cette période difficile. "Je viens rechercher la chaleur, la douceur, la bienveillance qu’on peut se donner à soi-même. On a besoin de prendre soin de soin", confie une autre.

Un quart des clients sont belges

Dans ces thermes proches de la frontière, 25% des clients sont belges. En cette période de crise sanitaire, ils ne sont ni plus, ni moins, nombreux que d’habitude. "Parfois ils nous appellent et demandent s’ils sont les bienvenus, comme les mesures sont différentes. Et bien sûr, on ne les rejette pas. S’ils veulent venir, ils sont les bienvenus", explique Pauline Verhoef, directrice commerciale du centre thermal hollandais.

Aux Pays-Bas, les wellness sont considérés comme essentiels

Car chez nous en Belgique, les espaces wellness doivent rester fermés. Pour Virginie Verjans, responsable de thermes en province de Liège, cette absence de cohésion avec les pays frontaliers pose question : "Le manque de cohérence entre les différents pays est interpellant. Les gens ont envie d’aller d’un côté ou de l’autre en fonction pour pouvoir satisfaire certaines de leurs envies et de leurs besoins. Je pense qu’on peut comprendre que certaines personnes dans certaines situations n’en peuvent plus."

Le gouvernement belge n’estime pas que les thermes sont des lieux essentiels. En revanche, chez nos voisins néerlandais, les autorités ont un avis bien différent. "Ici, même pendant les semaines de confinement très strictes, le gouvernement a décidé que les wellness et les saunas pouvaient être ouverts. Parce que, comme le sport, est important pour les gens. La relaxation et bien-être mental le sont aussi", rapporte la directrice commerciale des thermes de Valkenburg.

En Belgique, aucune date n’a été annoncée quant à la réouverture des thermes et des espaces wellness.