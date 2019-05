Payant chez les dames, gratuit chez les hommes ? Accusé de discrimination, le Trocadero dément

C'est l'histoire d'une dame qui a dû payer cinquante centimes pour un petit besoin. Et qui pense que les hommes, eux, ne doivent pas payer. Le patron du Trocadero a reçu une lettre très officielle de l'institut pour l'égalité des femmes et des hommes. La dame l'a signalé pour discrimination. L'institut lui rappelle qu'il risque une amende jusqu'à mille euros et même de un mois à un an de prison.

Michel Depas, le patron du célèbre cabaret liégeois la trouve un peu saumâtre. Selon le signalement que lui transmet l'Institut, ses toilettes sont payantes chez les dames et gratuites chez les hommes. «C'est faux» répond le patron. « C'est cinquante centimes des deux côtés. » La seule différence, c'est que chez les dames, on nettoie après chaque passage, qu'il y a donc là quelqu'un en permanence et que ressortir sans payer est difficile.

Payant chez les hommes aussi

Nous sommes allés vérifier sur place. Dans les toilettes des hommes, le papier qui demande cinquante centimes est bien affiché dans sa chemise en plastique, collé sur la porte. L'état de la chemise et du papier montrent que tout ça est là depuis longtemps et qu'il ne s'agit pas d'une mise en scène spéciale pour le journaliste.

Alors, c'est vrai, le papier est affiché derrière la porte. Les dames, qui n'entrent en principe pas chez les hommes, ne le voient pas. Mais les hommes, au moment de ressortir, ne peuvent pas rater cette feuille A4. Comme personne ne surveille en permanence, peut-être l'un ou l'autre en profite-il pour céder à sa pingrerie, mais les cinquante centimes sont bien demandés aux messieurs aussi.

Au Trocadéro, Michel Depas ne pense pas devoir modifier l'organisation et la surveillance de ses toilettes.