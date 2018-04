Paul-Emile Mottard plaide pour une régionalisation de l'Enseignement et de la Culture

Le député provincial – président liégeois Paul-Emile Mottard (PS) a annoncé son retrait de la vie politique après les prochaines élections provinciales. Il est également le président de l’Association des Provinces wallonnes. Une association qui réfléchit notamment à l’avenir des provinces. Le gouvernement wallon a inscrit leur disparition dans son programme de politique régionale et pour Paul-Emile Mottard, cela passera par une évolution institutionnelle. Pour lui, il faut régionaliser les matières communautaires.

" Il y aura une évolution institutionnelle et je pense que cette évolution doit passer par la régionalisation de la Culture et de l’Enseignement. Il faut savoir que les Provinces wallonnes sont essentiellement compétentes dans les compétences liées à la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc l’Enseignement, la Formation, la Culture et la Santé. Ce n’est pas dû à un hasard. Et donc quand on va régionaliser ces compétences, la Région wallonne pourra réorganiser son territoire. Mais je suis convaincu que dans tous les cas de figure, il faudra un niveau intermédiaire et que pour cela, il faudra une assemblée et un collège responsable devant celle-ci, et des moyens financiers ".