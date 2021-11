Patrimoine : une campagne de sensibilisation pour préserver les ascenseurs à valeur historique

Un ascenseur, ce n’est pas qu’une cage pour monter aisément des étages, c’est aussi, dans certains cas, une véritable œuvre d’art, un témoin de notre patrimoine qu’il faut sauvegarder.

Il y a urgence car fin 2023, tous les ascenseurs doivent être modernisés. Pour éviter, ce qui s’est déjà fait dans le passé c’est-à-dire un saccage des plus anciens, il faut obtenir un certificat de valeur historique.

A Liège, Christine Defraigne, l’échevine du patrimoine, relaye ainsi la campagne de sensibilisation lancée par l’Agence Wallonne du Patrimoine (l’AWAP) et fait distribuer un toutes boîtes dans les immeubles les plus anciens.

"Selon nos informations, il y aurait plus de 300 ascenseurs d’avant 1958 en Province de Liège et 251 rien que sur la ville de Liège. La difficulté, c’est qu’il s’agit de biens privés et que c’est très difficile de savoir où ils sont", explique Anne Catherine Dawance de l’AWAP qui se réjouit de l’initiative liégeoise. "Actuellement, en Wallonie, il n’y a que 6 ascenseurs qui ont cette reconnaissance de valeurs historiques parce qu’on n’a pas de demandes or avec cette reconnaissance, le propriétaire obtient un délai jusqu’en 2027 pour la modernisation et puis l’AWAP et des historiens d’art peuvent aussi le conseiller pour moderniser le bien tout en conservant ses caractéristiques".