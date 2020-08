Patrimoine : "Le Grand Curtius est le couteau suisse des musées liégeois"

Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19."

Nadine Lejaer, rédactrice en chef du magazine, était au micro d'Olivier Colle dans Liège Matin pour en faire la part belle : "Il est magnifique, on ne peut pas le louper en Feronstrée quand on arrive en bord de Meuse. C’est un bâtiment monumental, tout de rouge vêtu et de mascarons : ces masques taillés dans la pierre, assez hideux, qui étaient chargés de refouler les mauvais esprits."

Majestueux et somptueux, le Grand Curtius rehausse le paysage de la Cité Ardente depuis quatre siècles : "Il est construit fin XVIe début du XVIIe par Jean De Corte, un industriel de génie, qui a fait fortune dans le commerce des armes et de la poudre. Ensuite, il a intellectualisé son statut et a latinisé son nom qui est devenu " Curtius "."

Dans les années 90, la Ville de Liège acquiert le prestigieux bâtiment pour y regrouper ses musées : "Ça s’est fait de manière très longue et compliquée, avec quelques crises de nerfs et revirements", explique la rédactrice en chef. "En définitive, le pôle muséal Grand Curtius ouvre en 2009, pour donner le résultat qu’on connaît aujourd’hui."