Patrice B. condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Thierry Horrion

La chambre criminelle de la cour d'appel de Liège a condamné mardi Patrice B., un Sérésien âgé de 47 ans, pour avoir commis le meurtre de Thierry Horrion (46 ans) le 27 mai 2016 à Herstal. Patrice B. avait été condamné à 15 ans en première instance mais cette sanction a été portée à 18 ans d'emprisonnement.

Thierry Horrion, un entrepreneur herstalien âgé de 46 ans, avait été abattu de trois balles au café de la Gare à Milmort (Herstal) le 27 mai 2016. Patrice B. lui reprochait une relation vieille de plusieurs années avec son épouse. A cette époque, Patrice B. avait été trompé alors qu'il se trouvait au Canada. Il avait considéré que Thierry Horrion était à l'origine de ses déboires sentimentaux.Le 27 mai 2016, alors qu'il n'avait plus rencontré Thierry Horrion depuis six années, Patrice B. lui avait fixé rendez-vous dans un café. Il s'y était rendu avec une arme chargée et chambrée. A l'issue de leur discussion, Patrice B. avait tiré en direction de Thierry Horrion. La victime avait été touchée par trois des quatre tirs, dont un à la tête.Devant la cour d'appel, Patrice B. avait répété qu'il n'avait pas prémédité son geste. Il avait soutenu qu'il voulait évoquer avec Thierry Horrion l'infidélité de sa femme mais que Thierry Horrion l'avait méprisé et qu'il avait été indifférent à sa souffrance. "J'ai vu rouge, j'ai perdu mon sang-froid et j'ai tiré à quatre reprises", avait-il indiqué.L'avocat général Pascale Schils avait sollicité la qualification des faits en assassinat après avoir estimé que Patrice B. s'était rendu à la confrontation avec Thierry Horrion avec l'idée précise d'obtenir des explications ou de le tuer. Cette version des faits n'a pas été retenue par la cour.Patrice B. a été condamné pour meurtre. La peine de 15 ans de prison prononcée en première instance a été portée à 18 ans d'emprisonnement. "Le parquet général avait émis l'hypothèse d'une préméditation conditionnelle mais la cour n'a pas retenu cette hypothèse. Nous sommes satisfaits de cette décision", a indiqué l'avocat du condamné, Me Philippe Zevenne.Par contre, en raison des mouvements de grève qui touchent la prison de Lantin, Patrice B. n'a pu entendre l'arrêt qui a été prononcé contre lui car il n'a pas été extrait de la prison. "On avait déjà jeté le sort de mon client en un seul jour de procès. Aujourd'hui, il va apprendre sa lourde condamnation par téléphone (si on lui laisse donner un appel) ou par les réseaux sociaux", a regretté l'avocat.