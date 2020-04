Pas question de balades en Fagnes : les touristes seront renvoyés chez eux

Dans les régions touristiques, la police est sur le pied de guerre. Il s'agit d'empêcher absolument les touristes de prendre le chemin de leurs villégiatures habituelles. En Province de Liège, même si l'interdiction vaut aussi pour les belges, on pense en particulier aux voisins hollandais.

Frontière fermée

De Visé à la Calamine, le passage des touristes néerlandais vers la Belgique est interdit explique Freddy Lejeune, bourgmestre de la commune frontalière d'Aubel. "La police verbalise assez sévèrement. Dans les petits chemins, on a mis des gros bacs qui empêchent le passage et sur les grands axes, ils sont très présents en personnel."

La réserve de la police fédérale est venue en renfort. "Elle occupe la frontière quasi en permanence" précise le commissaire Georges Beckers, de la police du Pays de Herve. "Effectivement, il y a des tentatives, on voit des cyclotouristes essayer de passer par les chemins. On craint effectivement que des touristes ne se présentent dans des gîtes, mais les propriétaires ont été prévenus que c'est interdit."

Un hollandais à Spa renvoyé chez lui

Un peu plus loin, la zone de police Stavelot-Malmedy est mobilisée. La région est touristique, mais il n'est plus question de venir s'y reposer. "Les gîtes ont été avisés qu'il n'était pas permis de louer " avertit le commissaire divisionnaire Goffin, chef de zone pour Stavelot-Malmedy. "Nous avons augmenté nos effectifs sur le terrain pour surveiller les gîtes. Nous serons très attentifs aux voitures qui seront garées aux alentours de ces gîtes et à leurs plaques d'immatriculation. C'est un indice d'occupation."

Il a eu un cas à Spa ce samedi nous a confirmé la bourgmestre Sophie Delettre : "C'est une personne d'origine néerlandaise venue en villégiature. La police est allée sur place et l'a fait repartir."

La police surveille les parkings

Prendre la voiture pour aller faire une balade en Fagnes est aussi une mauvaise idée : "Nous surveillons les parkings" met en garde le commissaire divisionnaire Goffin. "Nous avons préparé des autocollants que nous placerons sur les voitures pour leur dire de partir. Ca, c'est pour le cas où nous ne les trouverions pas sur place. Et si on les trouve, on les fait retourner chez eux directement".

Le gouverneur de la province néerlandaise du Limbourg a d'ailleurs expliqué à ses citoyens que la frontière belge est fermée. L'interdiction de venir en voiture vers les sites touristiques vaut aussi pour les résidents belges.