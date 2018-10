Pas de rutpure à Liège entre le PTB et le PS qui a aussi rencontré Vert Ardent

Pas de rupture des négociations entre PS et PTB à Liège, au contraire de Charleroi et de Molenbeek. "Il y a du respect entre les partenaires" a commenté Raoul Hedebouw à la sortie de la réunion ce jeudi soir. "Le climat est bon" a confirmé le socialiste Willy Demeyer qui ajoute : "il y a du positif et du négatif dans chaque réunion".

Ce jeudi après-midi Vert Ardent et samedi le Cdh

Le PS liégeois a aussi rencontré Vert Ardent ce jeudi après-midi. Là aussi les partenaires ont qualifié la rencontre de "sérieuse". Les socialistes liégeois doivent encore rencontrer le Cdh. Ce sera samedi.