Pas de réouverture lundi 18 mai pour le Mont Mosan

Le Conseil National de sécurité a décidé d’autoriser la réouverture des parcs zoologiques dés ce 18 mai, pourtant à Huy, le Mont Mosan qui compte une centaine d’animaux restera fermé.

A la fois parc animalier et parc d’attractions, la direction préfère suivre la législation sur les parcs d’attractions qui ne peuvent pour l’instant pas rouvrir au public. "C’est compliqué et ambigu et je n’ai pas envie d’avoir de problème parce que j’ai rouvert alors que je ne pouvais pas. Chez nous les animaux et les attractions sont tous mélangés dans les parcs. Ça serait trop difficile de gérer les enfants qui vont devenir fous en voyant des attractions qui sont fermées" explique Jean-Marc Vanberg, l’administrateur du Mont Mosan.

Le parc accueille chaque saison 90.000 visiteurs et sait que cette année sera compliquée. Il est inquiet mais tente de relativiser. "On se dit que c’est peut-être mieux d’attendre encore un peu afin de ne pas replonger dans un confinement parce qu’on aura été trop vite. Mais, il ne faut pas que ça dure encore des semaines ou des mois parce qu’on a commencé à attaquer nos réserves financières. J’espère que début juin on y verra plus clair" souligne Jean-Marc Vanberg.

En attendant, le parc effectue des travaux initialement prévus en octobre et réfléchi à la manière dont il pourra à nouveau accueillir des visiteurs en toute sécurité. "On veillera à ce que les gens respectent les distances physiques imposées. On a installé des nouvelles tribunes pour les spectacles animaliers donc on va pouvoir espacer le public. On verra aussi quelles seront les règles que le gouvernement nous demandera d’appliquer à ce moment-là" précise l’administrateur du Mont Mosan.